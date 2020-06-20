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Культура

Завершились съёмки фильма о Цое, часть которых проходила в Псковской области

Фото со съёмочной площадки фильма в Выбутах выкладывал губернатор Михаил Ведерников

Завершились съёмки фильма о Викторе Цое, часть которых проходила в Псковской области летом 2019 года. Об этом со ссылкой на режиссёра Алексея Учителя сообщает ТАСС.

«Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму «Цой», который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя», - пояснил режиссёр.

Фильм «Цой» будет представлен на кинорынке March du Film (Канн), который пройдет в этом году в онлайн-формате с 22 по 26 июня. Ранее сообщалось, что выпуск художественного фильма «Цой» в прокат запланирован на осень 2020 года.

Студия «Рок» во главе с режиссером при поддержке российского Фонда кино и при участии латвийской кинокомпании Mistrus Media приступила к производству полнометражного фильма о Викторе Цое в июле прошлого года. Съемки картины проходили не только в Псковской области, но и в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской области. К разработке сценария Учитель приступил почти 10 лет назад.

В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой - водитель «Икаруса», участвовавший в смертельном для Цоя ДТП. Водителя играет Евгений Цыганов, также в фильме снялись Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак.

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