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Общество

У второго «каньона» на Запсковье появился указатель

Фото: ПАИ.

Разрушенный асфальт на заезде во двор дома № 7 на улице Юности остроумные псковичи назвали «Большой каньон на Юности», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Соответствующая табличка появилась на деревянных переносных ограждениях, которые предостерегают водителей от попадания в яму и наезда на куски асфальта.

Фото: ПАИ.

Как отмечает автор указатяля, подписавшийся псевдонимом «Коля Сарказми», этот каньон образовался на Запсковье еще в 2016 году. «Спасибо ответственным лицам за сохранение достопримечательностей города Пскова!» - написано на табличке.

Фото: ПАИ.

Это уже второй «каньон» на улице Юности, который местные жители в шутку назвали достопримечательностью. Ранее указатель появился у «Маленького каньона «ЯМАйка» вблизи дома №11б.

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