Санитарная безопасность будет лучше, чем в магазине – председатель ТИК Великих Лук

12:43, 22 июня 2020, ПАИ

Избирательные участки в Великих Луках готовы обеспечить безопасное голосование по поправкам к Конституции. Об этом заявил председатель Территориальной избирательной комиссии города Великие Луки Виктор Тамгин, сообщается на сайте городской администрации.

Великолукская избирательная комиссия получила все необходимые средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки, гигиенические и дезинфицирующие средства, резиновые коврики, бесконтактные термометры, защитные халаты и экраны.

«Заверяю всех великолучан, что перед входом на избирательный участок каждый получит все, что ему полагается. Санитарная безопасность на участках будет обеспечена даже лучше, чем в любом магазине, они будут регулярно обрабатываться», - подчеркнул Виктор Тамгин.

Председатель ТИК призвал великолучан прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Мы вас ждем и готовы обеспечить каждому избирателю максимально возможную безопасность», - подытожил Виктор Тамгин.

Участки для голосования будут готовы принять избирателей в течение недели, с 25 июня по 1 июля включительно. До голосования по поправкам в Конституцию России осталось 9 дней, подробности смотрите здесь. Для голосования Псковской области понадобится 500 тысяч масок и 18 тонн антисептика.