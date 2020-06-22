Елена Бибикова поддержала идею создания приёмных семей для пожилых людей

12:41, 22 июня 2020, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова поддерживает идею создания приёмных семей для пожилых людей в регионе. Об этом она заявила в прямом эфире ПАИ-live 22 июня.

Она напомнила, что в 2016 году была принята стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в России. По её словам, в стратегии кардинально выделяется два направления: всемирная поддержка пожилых людей, которые сохраняют активность, (объединяются в различные организации, клубы, изучают интернет) и те люди, которые отходят от общества в силу физических причин.

Елена Бибикова подчеркнула, что людям из второго направления необходимо оказывать помощь. По её словам, служба социальной помощи фактически превратилась в курьерскую службу. Социальные работники только доставляют необходимое, но ведь такому пожилому человеку нужно общение, поддержка, уточнила сенатор.

«Но сейчас в нашей системе постепенно начала развиваться система долговременного ухода, которая направлена на то, чтобы людям пожилого возраста, нуждающимся в уходе, оказывалась именно социальная и медицинская помощь», – отметила Елена Бибикова.

Сенатор напомнила, что Псковская область была пилотным регионом, где реализовывается такой проект. Однако на это требовалось большое дополнительное софинансирование. «Мы два года работали над тем, чтобы софинансирование было федеральным. И, я думаю, что к 2024 году эта система должна быть развёрнута», – отметила Елена Бибикова.

Она также напомнила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал идею создания приёмной семьи для пожилых людей. «Эта тема для нашего региона достаточно новая, хотя по России она распространена», – пояснила сенатор.

По её словам, речь идёт о том, что если человек прожил всю жизнь дома в сельской местности и не хочет уезжать, а один он проживать в силу возраста не может, то его к себе в семью берут трудоспособные граждане. «У нас сейчас такой закон принят нашим областным Собранием», – напомнила Елена Бибикова и поблагодарила псковских депутатов за это.