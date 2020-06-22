Избирателям обеспечат безопасность на участках для голосования по поправкам в Конституцию

13:04, 22 июня 2020, ПАИ

Избирателям на участках для голосования по поправкам в Конституцию обеспечат безопасность. Для проведения голосования администрация Псковской области закупила 500 тысяч индивидуальных масок и столько же перчаток. Более 18 тысяч литров дезинфицирующих средств направят на обработку помещений.

Участники голосования получат перчатки, маски и одноразовые ручки. Все члены УИКов на участках будут облачены в халаты, маски и перчатки. От пришедших их будет отделять специальный защитный экран. К тому же в помещениях будут регулярно проводиться уборка и дезинфекция.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заверил, что голосование по поправкам в Конституцию будет абсолютно безопасным.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. В Псковской области будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.