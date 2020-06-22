Возле великолукской поликлиники никто не соблюдает размеченную дистанцию

13:09, 22 июня 2020, ПАИ

В Великих Луках после рабочего визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в поликлинике №1, возле медучреждения на входе, появилась разметка для социальной дистанции, начали дежурить полицейские патрули. Об этом пишет Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

При этом, судя по фотографиям, нововведения руководства поликлиники оказались не слишком эффективными: граждане не соблюдают социальную дистанцию, а за порядком никто не следит.

Ранее сообщалось, что в ходе визите Михаила Ведерникова в поликлинику, великолукские медики не смогли объяснить губернатору, почему в их медучреждении огромные очереди.