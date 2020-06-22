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Общество

В Пскове власти города возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

Фото: пресс-служба муниципалитета

Цветы к могиле Неизвестного солдата возложили власти города Пскова. Мероприятие проходило в честь Дня памяти и скорби, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В День памяти и скорби почтить память павших в годы Великой Отечественной войны пришли глава города Елена Полонская, заместитель главы города Владимир Воробьёв, генерал-лейтенант в отставке Валентин Костенко, а также ветераны Великой Отечественной войны.

«22 июня 1941 года - одна из самых трагических дат нашей истории. 79 лет назад жизнь шла своим чередом: люди работали, строили планы на будущее, создавали семьи, растили детей. В один момент их жизнь резко поменялась, началась война. Сегодня, как никогда, важно в сердцах нести память об этом страшном дне, о том, как в один день можно потерять всех родных. Мы чтим память всех погибших в годы Великой Отечественной войне, а также тех, кто восстанавливал из пепла город и страну», - отметила Елена Полонская.

Валентин Костенко отметил, что в кровопролитной войне погибло более 140 тысяч псковичей.

 «К сожалению, в наших рядах мы не можем видеть всех, кто в годы войны защищал Родину, но наш долг отдать дань уважения всем погибшим фронтовикам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла», - добавил Костенко.

Участники мероприятия возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и почтили память погибших минутой молчания.

Церемония возложения цветов прошла также в Великих Луках.

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