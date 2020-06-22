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Голикова: Самоизоляцию отменили не из-за парада и голосования по Конституции

Фото с сайта kremlin.ru

Власти приняли решение о проведении парада Победы и голосования по поправке к Конституции РФ только после того, как коронавирус в стране пошёл на спад, подчеркнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Познер» на Первом канале.

«Я могу вам точно сказать, не кривя душой нисколько, что президент, особенно на всех первых этапах, когда у нас пошел рост, очень внимательно следил за этой ситуацией. Он реально советовался с эпидемиологами без нашего участия, он сам с ними разговаривал по телефону, общался со мной, с другими коллегами. И он очень осторожно относился и продолжает относиться к открытию и снятию ограничительных мероприятий. Когда мы почувствовали, что эпидемия в Москве отступает и будет отступать, только тогда было возможно принять решение о проведении парада Победы и голосования по конституции», - пояснила Голикова.

Ранее сообщалось, что в Псковской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 61 человека.

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