300 пар обуви передала псковская фабрика в Детский фонд

22:38, 22 июня 2020, ПАИ

Обувная фабрика Nordman передала 300 пар резиновых сапог для подопечных псковского отделения Детского фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Российского детского фонда.

Часть обуви передадут воспитанникам интернатных учреждений Псковской области – детям, оставшимся без попечения родителей и постоянно проживающим в школах-интернатах.

Также сапоги направят малообеспеченным семьям с детьми из районов области. «В семьях часто младшие дети донашивают обувь за старшими, и новую получают редко. Теперь, благодаря помощи обувной фабрики Nordman, ребята смогут носить новую, качественную обувь», - отметили в фонде.

Какая-то часть обуви останется на складе: волонтеры и сотрудники смогут выдавать её особо нуждающимся семьям, которые обращаются в фонд в Пскове.

«От лица юных подопечных Детский фонд искренне благодарит обувную фабрику «Nordman» и лично Юрия Сорокина за поддержку и возможность порадовать большое количество ребят», - поблагодарили общественники.

Детский фонд продолжает сбор средств на реабилитацию 7-летней псковички с ДЦП Насти Андреевой.