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Общество

20 тысяч рублей из материнского капитала получили 1783 псковские семьи

Фото: Андрей Степанов.

В Псковской области 1783 семьи получили выплаты в 20 тысяч рублей из материнского капитала на свои счета. Об этом в эфире ПАИ-live сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Полученные деньги семьи смогут потратить на одежду, обувь для детей, медикаменты, строительные материалы.

Сейчас такие выплаты получили 1783 семьи на сумму 36 миллионов рублей.

Всего в период пандемии  381 миллион рублей получили псковские семьи.

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