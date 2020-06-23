39 пассажиров из Пскова отправятся на первых рейсах в Анапу и Калининград

12:30, 23 июня 2020, ПАИ

На первых рейсах в Анапу и Калининград отправятся 39 пассажиров из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Из Пскова в Анапу отправятся 18 пассажиров. Из Пскова в Калининград – 21 пассажир.

23 июня состоялся запуск авиарейсов по маршрутам Псков – Калининград и Псков – Анапа. Полёты в обоих направлениях будут совершаться дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Рейс из Калининграда отправляется в 11.00 и прибывает в Псков в 13:10. Этот же борт в 13:50 вылетает на Анапу. Время в пути между Псковом и Анапой составляет от 2 часов 45 минут до 3 часов.

Из Пскова до Калининграда можно долететь за 1 час 10 минут. Причем из-за разных часовых поясов разница во времени между отправлением и прибытием составит всего пять минут.

Первый авиарейс 23 июня вылетел из Калининграда в Псков.