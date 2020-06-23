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30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня

Фото Дарьи Хватковой

30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ночью температура составит от +8 до +13 °C. По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 июня в области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Источник: ГУ МЧС России по Псковской области

Прогнозируется ветер северо-западного, северных направлений со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление – высокое.

Температура воздуха на уровне +27...+29 °C в Псковской области будет держаться с 24 по 28 июня.

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