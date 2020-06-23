30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня
30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Ночью температура составит от +8 до +13 °C. По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 июня в области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Прогнозируется ветер северо-западного, северных направлений со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление – высокое.
Температура воздуха на уровне +27...+29 °C в Псковской области будет держаться с 24 по 28 июня.