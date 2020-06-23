Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе

13:35, 23 июня 2020, ПАИ

«Дому белого аиста» нужна помощь добровольцев, чтобы спасти птицу со сломанным крылом. Аиста нужно отловить в Порховском районе и доставить в аистиный центр в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

21 июня аиста видели в Порховском районе у трассы Р-63 между деревнями Залазы и Павы, примерно в 30 километрах юго-восточнее Струг Красных.

«Если найдутся добровольцы, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы объясним, как отловить и перевозить птицу», - обращаются орнитологи. Добровольцы могут связаться с руководителем «Дома белого аиста» Мариной Сиденко по телефону: 8 (921) 500-11-92.

Ранее в «Доме белого аиста» рассказали, что в приют привезли птенцов из Смоленска и Москвы.