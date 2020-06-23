В гдовский «Дом белого аиста» привезли птенцов из Смоленска и Москвы

09:18, 23 июня 2020, ПАИ

В прошедшие выходные в «Дом белого аиста» в Гдовском районе поступили четыре аистенка и двое взрослых аистов. Об этом специалисты центра сообщили в своей группе «ВКонтакте».

Орнитологи рассказали о двух птенцах, которые приехали в Псковскую область издалека. Один аистенок приехал в «Дом белого аиста» из смоленского поселка Новосельский, второй – из реабилитационного центра в Москве «Воронье гнездо».

Аистят забрали из Смоленска, им предстоял путь длиной в 550 километров в «Дом белого аиста».

Ранее упавшего из гнезда в Псковском районе аистенка выходили в «Доме белого аиста».