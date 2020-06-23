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Гендиректор «Псковавиа»: Потоки пассажиров в псковском аэропорту разделены из-за коронавируса
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Общество

Гендиректор «Псковавиа»: Потоки пассажиров в псковском аэропорту разделены из-за коронавируса

«По сравнению с обычной ситуацией изменилось все. Потоки пассажиров — встреча и прилет, и вылет разделены — между собой они не пересекаются», - заявил гендиректор ОАО «Псковавиа Артем Тарасов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Артема Тарасова, пассажиры не могут зайти в здание терминала без предъявления посадочного документа — авиабилета. Провожающие в аэропорт не заходят.

«Без масок перчаток мы на борт не пускаем. Если пассажиры не взяли СИЗы, то они могут купить их у нас в авиакассе, согласно рекомендациям Росавиации. После регистрации на рейс им измеряется температура, обязательно, включая детей. После выхода из термина опять проводится термометрия, при посадке на воздушное судно и там уже бортпроводники уже мерят температуру», - рассказал он.

23 июня в Псков прибыл первый авиарейс из Калининграда, первый борт по традиции встретили аркой из воды.

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