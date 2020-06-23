Первый самолет из Калининграда приземлился в Пскове
23 июня в Псков прибыл первый авиарейс из Калининграда, передает корреспондент Псковского агентства информации. Первый борт по традиции встретили аркой из воды.
На борту находится 41 пассажир, 15 из которых – транзитные. Они вместе с псковичами отправятся в Анапу. Время в пути составило чуть более часа.
Пассажиры рейса Калининград – Псков не должны будут соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Первый самолёт по маршруту Калининград – Псков вылетел в 11:00. Рейс обслуживает авиакомпания «РусЛайн». Этот же борт в 13:50 вылетает на Анапу. Из Пскова в Анапу 23 июня отправятся 18 пассажиров.