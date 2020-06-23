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Общество

Минобрнауки утвердило Наталью Ильину в должности ректора ПсковГУ

Наталья Ильина утверждена в должности ректора ПсковГУ по приказу Министерства науки и высшего образования, сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал приказ 22 июня.

Основанием для утверждения стали решение аттестационной комиссии Минобрнауки, а также конференции научно-педагогических работников и обучающихся Псковского государственного университета, которую провели в вузе в марте. Напомним, 11 апреля 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил нового руководителя Наталью Ильину Учёному совету вуза.

Наталья Ильина является автором более 190 публикаций, из них более 100 статей, аннотируемых ВАК РФ и международных базах Web of Science, 3 патентов на изобретение РФ, 5 монографий, 1 учебника для иностранных студентов, 20 учебно-методических пособий.  Сфера её научных интересов охватывает экологию микроорганизмов и биотехнологии восстановления почв, а также развитие системы образования и науки, стратегическое управление университетом, проектное управление.

С 10 апреля 2019 года Наталья Анатольевна являлась врио ректора Псковского государственного университета. Избрана ректором Наталья Ильина была 17 марта 2020 года.

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