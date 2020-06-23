Почти 17 тысяч псковичей будут голосовать по поправкам не по месту регистрации

16:49, 23 июня 2020, ПАИ

В Псковской области 16 903 человека изменили место для голосования по поправкам в Конституцию, эти люди будут голосовать не по месту регистрации. Об этом 23 июня в эфире ПАИ-live рассказал председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов.

Игорь Сопов напомнил, что заявление о смене избирательного участка можно было подать с 5 июня через портал госуслуг, в МФЦ.

На данный момент еще 12 тысяч человек изъявили желание проголосовать дома.

Принять участие в голосовании по Конституции псковичи смогут с 8:00 до 20:00 с 25 по 30 июня и также в день голосования 1 июля.