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Общество

12 тысяч жителей Псковской области проголосуют по поправкам дома

Фото: ПАИ.

Более 12 тысяч жителей Псковской области выразили желание проголосовать по поправкам к Конституции, не выходя из дома. Об этом 23 июня в эфире ПАИ-live рассказал председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов.

Избирательная комиссия продолжает принимать заявление от граждан, которые хотят проголосовать на дому. Уже более 12 тысяч псковичей выразили такое желание.

Игорь Сопов уверен, что за период с 25 по 30 июня и 1 июля избирательная комиссия успеет приехать к каждому гражданину и реализовать его конституционное право голоса.

Более того, участник голосования не обязан объяснять комиссии, почему он хочет проголосовать дома. «У нас нет ограничений. Если у вас есть желание голосовать на дому, вы не должны объяснять причины. Комиссия в любом случае к вам приедет», - пояснил гость эфира.

Председатель облизбиркома напомнил, что голосование на дому будет проходить бесконтактно со всеми мерами предосторожности. Также дома смогут проголосовать псковичи с легкой формой коронавируса.

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