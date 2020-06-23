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Общество

Путин: Поправки в Конституцию вступят в силу только, если их поддержат жители России

«1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию. Они вступят в силу только, если граждане их поддержат», - заявил Владимир Путин во время своего обращения к гражданам России 23 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. В Псковской области будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе выступил сам президент в ходе послания Федеральному Собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

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