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Культура

Убытки России в сфере культуры превысили 8 млрд рублей

Фото: Дарья Хваткова.

Из-за пандемии коронавируса потери в сфере культуры в России за период с апреля по июнь превысили 8 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Пандемия привела к финансовым потерям. Так, по информации, которую мне даёт министр культуры, за апрель – июнь, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, потери составили более 8 миллиардов рублей, что для культуры очень большие цифры», - сообщил он.

Вице-премьер подчеркнул, что учреждения культуры оказались одними из самых незащищённых в новых условиях. Культурные организации были закрыты с середины марта.

В Псковской области разрешили работать библиотекам. Музеи, филармония, театры и кинотеатры закрыты.

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