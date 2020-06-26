Убытки России в сфере культуры превысили 8 млрд рублей

16:37, 26 июня 2020, ПАИ

Из-за пандемии коронавируса потери в сфере культуры в России за период с апреля по июнь превысили 8 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Пандемия привела к финансовым потерям. Так, по информации, которую мне даёт министр культуры, за апрель – июнь, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, потери составили более 8 миллиардов рублей, что для культуры очень большие цифры», - сообщил он.

Вице-премьер подчеркнул, что учреждения культуры оказались одними из самых незащищённых в новых условиях. Культурные организации были закрыты с середины марта.

В Псковской области разрешили работать библиотекам. Музеи, филармония, театры и кинотеатры закрыты.