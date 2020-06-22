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Общество

Работу библиотек разрешили в Псковской области

Работу библиотек разрешили в Псковской области. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о 15 марта «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области».

Однако посетить библиотеку можно будет исключительно по предварительной записи с предварительным заказом книг или иных документов библиотечного фонда для их использования вне здания библиотеки. 

Ранее сообщалось, что магазины в Псковской области обязали дезинфицировать одежду после примерки.

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