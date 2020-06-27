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Общество

Более 20 тысяч продуктовых наборов раздали псковские волонтёры в рамках акции «Мы вместе»

Награждение волонтёров 27 июня, Псков. Фото пресс-службы администрации Псковской области

В Псковской области волонтёры в рамках акции «Мы вместе» раздали более 20 тысяч продуктовых наборов, отработали несколько тысяч заявок с просьбами о помощи и ответили на 14 тысяч обращений на горячую линию, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Эти люди словом и делом доказали, что готовы менять мир к лучшему, брать в свои руки инициативу и помогать окружающим в непростой жизненной ситуации, – отметил он. – Сотни жителей Псковской области их усилиями получили поддержку в сложный этап борьбы с коронавирусом».

Награждение волонтёров 27 июня, Псков. Фото пресс-службы администрации Псковской области

27 июня губернатор Михаил Ведерников поручению президента России Владимира Путина вручил первые 35 памятных медалей, учреждённых за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Всего таких медалей в Псковской области будет вручено 150», – пояснил глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил волонтёров за непростую работу. «Уверен, что ваша энергия, предприимчивость и смелость будут делать наш регион ещё лучше и комфортнее», – добавил он.

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