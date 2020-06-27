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Общество

Год назад в Пскове открылись Международные Ганзейские дни

Ганзейские дни в Пскове. Фото Дарьи Хватковой

27 июня исполнился год с открытия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Праздник собрал представителей 89 ганзейских городов из 14 государств. Всего официально было зарегистрировано 1 864 участника, из них 1 100 – в качестве делегатов.

Ганзейские дни в Пскове. Фото Дарьи Хватковой

На Ганзейском рынке было представлено 60 городов, а культурную программу обеспечили своими выступлениями 115 творческих коллективов, из них 57 – из ганзейских городов.

Детский сводный хор, который выступил на церемонии открытия 39-х Международных Ганзейских дней, состоял из 600 участников, приехавших из 10 с лишним регионов России, а также 200 детей из Эстонии, Латвии и Белоруссии.

Организационную помощь в проведении международного фестиваля обеспечивали 740 волонтеров. В общей сложности на ганзейских мероприятиях в Пскове побывало более 200 000 человек.

Ганзейские дни в Пскове. Фото Дарьи Хватковой

В этом году впервые в истории Ганзейские дни из-за пандемии коронавируса состоялись в виртуальном формате. Они прошли с 4 по 7 июня в немецком городе Брилон.

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