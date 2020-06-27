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Общество

Учёные рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Niaid-Rml

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться. Как пишет газета «Известия», об этом сообщила группа учёных из Калифорнийского университета в Сан-Франциско

Руководитель исследования, профессор Неван Кроган рассказал, что «зловещие» нити пробивают оболочку клеток, и инфекция передается от одной клетки к другой. «Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет заражение», – пояснил он.

Учёные также выяснили, что после заражения клетки организма человека, как «зомби», выполняют все «инструкции» вируса, что непохоже на все известные инфекции.

По словам специалистов, это открытие позволяет сделать вывод о том, что для борьбы с COVID-19 можно использовать препараты, предназначенные для лечения раковых опухолей.

По состоянию на вечер 27 июня число заразившихся COVID-19 в мире приближается к 10 млн человек.

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