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Общество

Видео: Митрополит Тихон принял участие в голосовании по поправкам в Псково-Печерском монастыре

Настоятель Псково-Печерского монастыря, митрополит Псковский и Порховский Тихон и братия обители проголосовали по поправкам в Конституцию, сообщает газета «Печорская правда». Выездное голосование обеспечили члены участковой избирательной комиссии №185.

Ранее сообщалось, что в Печорах проголосовал и  министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Владыка Тихон отметил особенную важность поправок, касающихся возможности президенту ещё баллотироваться на следующий срок. «Проблем в стране ещё много. Но президент должен воспитать целую плеяду преемников, продолжающих курс», - отметил митрополит Тихон.

Валерий Фальков, Михаил Ведерников и митрополит Тихон. Фото газеты "Печорская правда"

Министра и владыку сопровождал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который принял участие голосование в Пскове несколькими днями ранее.

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