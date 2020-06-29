Пять дней тело 80-летнего великолучанина пролежало в морге после лечения в больнице

10:49, 29 июня 2020, ПАИ

Пять дней тело пожилого великолучанина пролежало в морге. Дедушка скончался в больнице после нескольких дней лечения, но врачи не сообщали об этом родственникам. Жалобу прислала губернатору внучка 80-летнего великолучанина на сайт главы региона.

Женщина рассказала, что 16 июня утром у ее дедушки поднялась температура, и он стал жаловаться на слабость. Компьютерная томография показала, что у него «очаг в левом легком», написала внучка. Мужчине нужна была госпитализация и лечение медиков.

«В приемном покое [великолукской больницы – ПАИ] один дежурный врач, и больше нет никого! Деду становится хуже, он просится прилечь. Я одна, прошу, чтобы его переложили на каталку. В общем, каталку нашла сама, деда как-то переложили», - рассказала Олеся В. в своей жалобе.

Великолучанина положили в COVID-центр в Великих Луках. «При поступлении мой номер телефона не спросили. Я обратилась к врачу, который нас принимал, уточнила, как и где мне узнавать информацию о состоянии здоровья деда. На что он мне ответил, что «даже не звоните, трубки не берем, с родственниками не разговариваем» - объяснила внучка.

Как пишет женщина, 16, 17 и 18 июня семья поддерживала связь с дедушкой по телефону. 16 июня он сказал, что чувствует себя лучше после капельницы, а 18 июня «начал проситься домой, говоря, что ему ничего не колют, таблетки не дают, капельницы не ставят». 19 июня у него отключился телефон.

«19 июня вечером с 20 раза я дозвонилась на пост. Медсестра ответила, что дедушка лежит, и у него все в порядке. Мы попросили, чтобы они проверили его телефон и помогли ему его зарядить. Все выходные мы не дозванивались ни до деда, ни до отделения. В понедельник через кучу знакомых я поговорила с врачом, который сказала, что у дедушки все хорошо, и он получает интенсивное лечение. Мы все выдохнули, успокоились. В среду 24 июня я опять набрала врача, на что мне сказали, что сейчас спустятся и проверят, как там дедушка. Через час я перезвонила, и мне сообщили, что дедушка умер в ночь с 18.06. на 19.06., и тело его находится в морге!» - рассказала женщина.

«Для нас это шок! Шок, что никто нам даже не сообщил о смерти. Еще бы два дня и его похоронили как бомжа, а мы бы об этом узнали, когда бы приехали на выписку», - написала Олеся В.

Позже выяснилось, что первый тест мужчины на коронавирус показал положительный результат, второй – отрицательный. Семью на COVID-19 не проверили.

«Михаил Юрьевич, что за бардак творится! Я положили деда в больницу, чтобы его там лечили, а они там никому не нужны! В больнице потеряли его личные вещи, которые мы бы хотели положить в гроб. Спрашивать не с кого в больнице. Михаил Юрьевич, я хочу чтобы мне разъяснили, как такое могло произойти, что дед пять дней отлежал в морге, и нам никто не сообщал, ведь были его паспортные данные, был адрес регистрации, почему не были предприняты меры по розыску близких людей? Возьмите эту ситуацию под свой личный контроль!» - обратилась внучка, потерявшая дедушку.

На сайте губернатора ответственным по данному вопросу назначена Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области. Как известно ПАИ, по данному обращению проведут проверку и экспертизу.

Ранее глава региона отмечал, что главный врач Великолукской районной больницы, скорее всего, будет наказана после результатов проверки. Елена Никанорова написала заявление на увольнение после проверки в медучреждении. Число жалоб на работу больницы и ее главврача достигло 200.