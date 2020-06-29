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Общество

Почему не нужен светофор у хлебокомбината, объяснил начальник псковского отдела ГИБДД

 

Фото: Андрей Степанов.Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт отметил, что на улице Шоссейной рядом с хлебокомбинатом не нужен светофор из-за неинтенсивного движения пешеходов. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 29 июня.

«Я не вижу там интенсивности движения пешеходов. На данном участке дороги оборудованы искусственные неровности, оборудован надлежащим образом пешеходный переход», - отметил Владимир Папорт.

Начальник псковского отдела ГИБДД добавил, что комиссия по безопасности дорожного движения также не приняла такого решения после обсуждения поступившей просьбы от главы города. Елена Полонская выступила с просьбой установить светофор на выезде с хлебокомбината на улице Шоссейной. Комиссия решила ограничиться установкой пешеходного перехода.

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