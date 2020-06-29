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Общество

Башни Псковского кремля открылись для посетителей

Фото: Дарья Хваткова.

Все объекты Псково-Изборского объединенного музея-заповедника открыты для посетителей. Об этом сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Музей приглашает псковичей и гостей города на экскурсии по новым маршрутам. Посетителям доступны экскурсия «Башни Псковского кремля» с посещением Власьевской башни, башни Кутекрома и отреставрированной Плоской башни, экскурсия «Псков – город на двух реках» с посещением нового объекта – отреставрированной Высокой башни, экскурсия по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен, интерактивная культурно-образовательная программа в отреставрированных палатах Постникова «В гости к профессору Мешкову» - программа для родителей с детьми.

Экскурсии проводятся для небольших групп: пять человек в помещении и 10 человек на открытом пространстве. Посетители обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра.

Подробности по телефону: 8 (8112) 66-33-11.

1 июля свои двери для посетителей откроет Пушкинский музей-заповедник.

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