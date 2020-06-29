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Общество

Акция «Безопасная школа» продолжается в Пскове

В Пскове в рамках акции «Безопасная школа» активисты проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» проверили школьные и прилегающие к ним территории средних общеобразовательных учреждений № 9 и 17 на предмет безопасности для детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии «Единая Россия».

Возле школы на улице Льва Толстого общественники обратили внимание на отсутствие тротуара у пешеходного перехода. Также участники выезда указали на то, что на перекрёстке улиц Льва Толстого и Металлистов преграждает путь строительный забор.

Кроме того, на перекрёстке Иркутского переулка и улицы Льва Толстого необходимо восстановить разметку пешеходного перехода, а также тротуар после производства земляных работ. «В удручающем состоянии находится сетка в хоккейной коробке: обнаружено много торчащей проволоки и сквозных отверстий», – пояснили в пресс-службе.

Несмотря на недостатки, активисты проекта отметили хорошее качество тротуара вдоль школы и наличие ограждения у проезжей части.

Следующим объектом, который посетили общественники, была школа № 17 в Любятове. Они сразу отметили, что необходимо убрать провал в тротуаре и восстановить дорожную разметку на пешеходном переходе.

Кроме того, активист партии «Единая Россия» Дмитрий Яковлев сообщил, что требуется обустроить тротуар на улице Новгородской. «Дети, живущие на этой улице, вынуждены идти по тропинке. Что касается непосредственно школьной территории, то хочется отметить, что она ухожена и соответствует всем нормам», – добавил он.

Акция «Безопасная школа» стартовала в Пскове 17 июня.

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