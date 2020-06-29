Программы допобразования помогут молодым мамам получить статус востребованного специалиста – Инна Андреянова

19:28, 29 июня 2020, ПАИ

Обучение по программам дополнительного образования Псковского государственного университета поможет получить мамам в декрете статус современного и востребованного специалиста. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова.

Разработанные Псковским государственным университетом программы, связанные с освоением цифровых компетенций, адаптированы для молодых мам, которые сейчас находятся в декрете и не трудятся по разным причинам, пояснила Инна Андреянова.

«В связи с пандемией получилось так, что мир ушёл в онлайн, и людям, независимо от того, чем они занимаются, пришлось освоить ряд различных цифровых инструментов для того, чтобы остаться на рынке труда, быть востребованными у своего работодателя и идти в ногу со временем, – отметила она. – Поэтому мама, будучи в декрете, дистанционно осваивая программу, сможет остаться в плоскости фундаментальных знаний, обновить их и иметь актуальные компетенции».

По словам Инны Андреяновой, молодые мамы вне зависимости от специальности (педагог, дизайнер, юрист и так далее) благодаря дополнительному обучению будут знать все самые современные, востребованные и используемые цифровые программы, платформы и инструменты для своей деятельности.

Инна Андреянова выразила уверенность в том, что такое обучение будет востребовано молодыми мамами. «Если мама не трудоустроена, она не только бесплатно повысит квалификацию, но и будет получать стипендию. А если мама работает, то нет ничего более правильного, приятного и важного, чем принести на стол своего работодателя, выходя из декрета, удостоверение о повышении квалификации», – добавила она.

Пройти бесплатное обучение смогут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях. Подробности здесь>>>.