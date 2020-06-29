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Общество

Весь июль в Псковской области будет стоять жара

Фото: Дарья Хваткова.

В июле в Псковской области ожидается +21… +26 градусов тепла. Прогноз погоды на второй месяц лета в регионе Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В июле в Псковской области прогнозируется влияние атлантических теплых и влажных циклонов. Температура и уровень осадков будет держаться в пределах нормы.

Так, весь месяц будут преобладать температуры воздуха от +21 до +26 градусов Цельсия, в отдельные дни воздух может прогреться до +27…+30 градусов. Преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах +13…+18 градусов, в отдельные ночи до +20 градусов.

Фото: Дарья Хваткова.

Месячная сумма осадков ожидается 90-130% от нормы. Высока вероятность гроз с порывистым ветром со скоростью до 15 метров в секунду.

Из-за жаркой погоды на территории области в июле прогнозируется 2-4 класс пожарной опасности (по региональной шкале).

Вторая половина июня в Псковской области выдалась жаркой. 17 июня в Пскове был установлен температурный рекорд, воздух прогрелся до +29,8 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1939 году. Только за пять дней на городском пляже Пскова искупались 920 человек.

При этом в конце июня в Псковскую область пришел атлантический циклон «Сильвия», который сулит ливни, грозы и сильный ветер. 29 июня регион даже попал в бюллетень неблагоприятных погодных явлений Росгидрометцентра. На 30 июня также прогнозируется дождливая погода, грозы. Воздух прогреется до +25 градусов.

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