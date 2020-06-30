Как развивать хип-хоп, открыть школу граффити и создать свой бренд одежды знают создатели центра «Хоть отбавляй»

15:23, 30 июня 2020, ПАИ

В Псковской области стартовал онлайн-форум молодых семей, где инициативные псковичи рассказывают о своей общественной деятельности, делятся опытом в реализации проектов и делают еще один шаг к осуществлению мечты. Кирилл и Кристина Кочневы – создатели и преподаватели хип-хоп центра «Хоть отбавляй», который они твердо называют делом их жизни. Когда-то это была команда из пяти человек, а сейчас в центре уже 400 воспитанников. Свои свадебные деньги семья направила на ремонт центра, а их малыш Ерамир уже в годик начал пританцовывать, смотря на маму и папу. О своей мечте создать мини-хогвартс для любителей хип-хопа в Псковской области рассказала Кристина Кочнева в интервью с корреспондентом Псковского агентства информации.

Хип-хоп для детей и даже бабушек

- Кристина, вы вместе с мужем в этом году участвуете в региональном форуме молодых семей. У жителей Пскова, конечно, на слуху ваш хип-хоп центр и, очевидно, что вы активная и инициативная семья. Расскажите, как вы узнали о форуме и почему решили принять в нем участие?

- На протяжении последних десяти лет мы сотрудничаем с городским молодежным центром и совместно организовываем мероприятия. О форуме нам рассказала Олеся Назарой и предложила поучаствовать [Олеся Назарой – начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, а ранее – заместитель директора Молодежного центра – ПАИ]. Так как мы семья активная, и вся наша деятельность напрямую связана с детьми, с подростками, с семьями, для нас этот форум был близок по тематике: мы тоже работаем над развитием региона и развитием молодежи Псковской области.

- Чем занимаются участники хип-хоп центра «Хоть отбавляй»?

- В нашем хип-хоп центре «Хоть отбавляй» мы преподаем брейкинг детям и подросткам. Детей берем с трех лет, верхней планки возраста нет: подключаются и родители. У меня занималась женщина, которой больше 55 лет.

Наш центр не просто секция, не просто «потренировались – и ушли». Для наших воспитанников хип-хор центр – это образ жизни. Они могут поделать там уроки, пообщаться, остаться подольше или, наоборот, прийти пораньше.

Мы организовываем разного рода мероприятия, выезды на соревнования. Наши детишки входят в число восьми лучших команд мира, в восьмерку лучших они входят и в России. В 2018 году мы возили их в тур по Европе почти на месяц – на два Чемпионата мира.

Брейк-лига в Псковской области

- Вы часто подаете заявки на гранты? Есть ли у вас новые проекты, которые предстоит воплотить в жизнь?

- Вся наша деятельность ведется вокруг детей. У нас порядка девяти проектов: мы разделили нашу работу по направлениям, чтобы было комфортнее работать и легче уже командой реализовывать эти проекты.

В этом году мы выиграли первый наш грант на развитие молодежи Псковской области. Он направлен на создание брейк-лиги. Мы будем преподавать в малых городах Псковской области, и из каждого города (это восемь городов вместе с Псковом) выделим восемь самых талантливых, старательных, целеустремленных детишек, которые станут участниками областного чемпионата – фестиваля по брейкингу. Он будет проходить три раза: осенью, зимой и весной. Все это, естественно, будет бесплатно. Все участники получат бесплатные костюмы с символикой нашей команды.

- Пандемия коронавируса повлияла на ваши планы, сорвала мероприятия?

- Из-за пандемии мы перенесли несколько масштабных международных событий. В апреле мы должны были организовать международный хип-хоп фестиваль «Беспредел». Фестивалю уже десять лет, и в этом году он должен был перейти в статус международного. Мы тесно сотрудничаем со Швецией, выбили финансирование с северными странами. К нам должны были приехать ребята из Швеции, Дании, Норвегии в качестве участников, а победители нашего псковского фестиваля поехали бы в Санкт-Петербург.

Летом мы тоже должны были провести международные сборы для детей, на которые поехали бы 30 детей из Псковской области, ребята из Мурманска, Санкт-Петербурга, Архангельска и дети и подростки из северных стран Европы. На эту поездку мы также получили грант.

Конечно, это все не пропадает, грантовая поддержка остается, но в связи с пандемией, с закрытием границ мы вынуждены перенести мероприятия. Они обязательно состоятся, но пока затрудняемся ответить по срокам.

Покорили Европу

- Как вам удается совмещать общественную деятельность, социальные проекты с коммерческой основой хип-хоп центра?

- Действительно, наша деятельность зарегистрирована как предпринимательство, как обучение танцам, но мы работаем не только в коммерческой сфере, а очень часто выступаем на благотворительных началах. Да и в работе всегда идем навстречу семьям. Есть малоимущие, многодетные семьи, есть семьи, в которых невероятно талантливые дети, но, как часто это бывает, у мамы и папы нет возможности оплатить занятия. У ребенка получается, он действительно старается – и мы всегда готовы пойти на встречу.

Часто возим в поездки на льготных условиях. Например, у нас занимаются двойняшки мальчик и девочка, очень талантливые, но мама и папа в разводе, и у них не было возможности оплатить поездку. Вот мы в прошлом году детей взяли на все лето.

- На все лето? Где успевают побывать за лето псковские брейк-дансеры?

- Прошлым летом у нас была грандиозная поездка и по России, и по Европе. Наши дети приняли участие в нескольких мировых чемпионатах. Сначала мы уехали на двухнедельные сборы, потом в Сочи на чемпионат России. Оттуда мы вернулись в Псков, пересобрали вещи и поехали в Крым на международные соревнования, из Крыма – в Санкт-Петербург. Потом приехали в Псков, сделали передышку и уехали в Европу на два мировых чемпионата. Из поездок дети возвращаются совершенно с другими глазами: они понимают, что все возможно, что они своими стараниями, целеустремленностью могут, действительно, покорять мир и зарабатывать деньги. Ведь, по мнению большинства, танцы – это не серьезно, это хобби.

Брейк-дансер в годик

- Но вы на примере своей семьи, однозначно, доказываете, что танцы – это серьезно, и что это хобби может стать делом жизни.

- Мой муж, на самом деле, огромное тому подтверждение. Он сам приехал из маленького города Новоржева (почему для нас тема маленьких городов и важна). Когда он начинал заниматься брейкингом в 12-13 лет еще в своем городке, все, естественно, смеялись, когда он говорил, что хочет создать свою команду, свою школу – никто ему не верил, все подшучивали. А в итоге он в 17 лет уехал из Новоржева, начал учебу в Пскове и создал свою команду. Начинал, естественно, с 5-10 человек. А сейчас нас по области порядка 400 человек.

- Это ваше семейное дело?

- Да, и это наша основная деятельность, мы нигде больше не работаем, ничем не занимаемся. Мы от и до отдаем себя именно этому делу: с самого утра до самого вечера. Наш трехлетний сын Ерамир уже, наверное, с годика пританцовывает. Мы его отдали к нашим же преподавателям на занятия – он в безумном восторге. Конечно, мы никого не заставляем, наша цель – создать условия для того, чтобы наш ребенок и другие детки могли развиваться.

Мы с мужем познакомились в 2014 году и начали вместе строить хип-хоп центр. Свадебные деньги мы вложили в ремонт нашего центра. Вот такие мы. Может, люди подумают, что мы немного «отмороженные», но это, действительно, смысл нашей жизни, это то, чем мы хотим заниматься, то, что нам нравится, вдохновляет и дает нам силы на новые свершения.

Мини-хогвартс в Пскове

- Какую пользу вы сможете извлечь из участия в форуме молодых семей?

- Участие в форуме – это взаимопомощь, это налаживание контактов. Возможно, кому-то понадобится наша поддержка а, может, у нас получится установить контакт с районами, в которых мы еще не преподаем. Ведь мы работаем еще не во всех районах области. Например, мы могли бы приехать в Красногородск с бесплатным мастер-классом по брейкингу, рассказать детишкам о хип-хоп культуре, организовать программу.

Форум – это площадка для обмена опытом. Если кто-то реализует похожий проект, кому-то нужна консультация, поддержка, объяснение, мы поможем. Нам тоже в какой-то области будет необходима помощь.

- На форуме есть возможность доработать свой проект, посоветоваться с опытными участниками, проконсультироваться у экспертов. Над каким проектом вы работаете сейчас?

- Как я уже сказала, у нас порядка девяти проектов, и сейчас мы пытаемся сформировать для сдачи один большой проект по развитию региона и молодежи нашей области. Например, мы планируем создать граффити-школу. Вы, наверное, видели, что у нас в городе появляются красивые рисунки (например, «спасибо» медикам)? Наши ребята как раз помогали в создании этих граффити.

Мы мечтаем создать большой хип-хоп центр, где ребята смогут находиться постоянно. Это будет пространство для общения, обмена знаниями, опытом. Последние шесть лет мы арендуем помещение, а хочется создать большущий центр, чтобы там была и уличная площадка, и залы. Такой, знаете, мини-хогвартс, чтобы ребята могли проникнуться этим максимально, а мы смогли помочь еще большему количеству детей.

Также мы создаем свой бренд одежды, сейчас работаем над эскизами рюкзаков с нашей швейной организацией.

Проектов очень много, и мы сейчас стараемся объединить их одной общей идеей. В принципе она и так на поверхности – помочь молодежи Псковской области самореализоваться и найти себя. Возможно, получится объединиться с другими секциями и создать одно место силы.

- Лучшие проектные инициативы регионального форума будут представлены на общероссийском мероприятии, откуда можно будет привезти грант. Вы видите себя в потенциальных участниках Всероссийского форума молодых семей?

- Конечно, насколько я понимаю, на всероссийском форуме пойдет уже очная защита проектов. Будем работать, сделаем все, что от нас зависит, и всем участникам желаем удачи. Объединяет нас всех одна общая цель.