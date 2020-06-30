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Общество

Три российских прототипа вакцины от коронавируса показали эффективность

Фото Андрея Степанова

Эффективность показали три российских прототипа вакцины от коронавируса. Они успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ, пишет РИА Новости.

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов отметил, что три прототипа вакцины успешно прошли испытания. Эти препараты наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов.

Ринат Максютов добавил, что сложность в том, чтобы создать безопасный препарат, способный сформировать защиту от болезни.

Коронавирусом в мире заразились более 10 млн человек. Общее количество заражённых в России, по данным на 29 июня, достигло 641 156.

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