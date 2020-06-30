Фонд ЖКХ готов принять заявки до 2025 года на переселение из аварийного жилья в Псковской области

09:58, 30 июня 2020, ПАИ

Фонд ЖКХ готов принять от Псковской области заявки до 2025 года на переселение из аварийного жилья. Об этом сообщил генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин во время рабочего визита в регион 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Особых опасений по поводу переселения не видим, но хотелось бы ускориться», - отметил Константин Цицин, добавив, что уже сейчас Псковская область подала заявку на 2021 год, но фонд готов принять заявки уже до 2025 года.

От также сообщил, что Фонд ЖКХ изменил параметры предоставления средств. Если раньше 30% составлял аванс, а 70 % – поступали после выполнения контракта, то теперь 20% - аванс, 30% - после контракта, а остальное по мере предоставления документов о выполнении работ.

«Мы предполагаем, что будет развиваться строительство индивидуального жилья, индивидуальных домов», - добавил Константин Цицин.

Также Цицин напомнил, что программа переселения одна из немногих, где есть возможность поддержать местные строительные компании и предложил двигаться в этом направлении.

Также Цицин добавил, что будет неплохо, если Псковская область процентов на 70 уйдёт в новое строительство.