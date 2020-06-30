Митрополит Тихон предложил найти землю под музей в Пушкинских Горах

13:03, 30 июня 2020, ПАИ

Настоятель Псково-Печерского монастыря, митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил найти участок земли для постройки музея Русской словесности в Пушкинских Горах. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает со встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Сергея Степашина, Константина Цицина и зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрея Турчака в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах.

По словам митрополита Тихона, если выделить под строительство нового музея землю, тогда никакие объекты строительство нового здания больше не затронет. «Это будет близко к музею русской словесности, не только по Пушкину — шире», - сказал митрополит, добавив, что необходимо понять, на каком участке строить музей.

Андрей Турчак заметил, что в Печораз необходимо развивать одновременно монастырь и заповедник. Он предложил отнести новый музей к заповеднику, чтобы получить средства на возведение из федерального центра.

30 июня с очередным рабочим визитом в Псковскую область прибыли председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин.