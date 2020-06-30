0
14:25
«Каждый голос — самый важный»: Владимир Путин обратился к россиянам и призвал проголосовать по поправкам
14:25
В ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря
14:08
Из-за погоды псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности
13:59
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
13:46
460 млн рублей выделят Псковской области на сохранение культурных объектов
13:23
«Таблетку» в городском парке культуры и отдыха депутаты отдали под Театр кукол
13:19
Проблемы развития пушкинских мест обсудили федеральные и региональные власти у могилы Пушкина
Еще новости
Общество

Митрополит Тихон предложил найти землю под музей в Пушкинских Горах

Настоятель Псково-Печерского монастыря, митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил найти участок земли для постройки музея Русской словесности в Пушкинских Горах. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает со встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Сергея Степашина, Константина Цицина и зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрея Турчака в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах.

По словам митрополита Тихона, если выделить под строительство нового музея землю, тогда никакие объекты строительство нового здания больше не затронет. «Это будет близко к музею русской словесности, не только по Пушкину — шире», - сказал митрополит, добавив, что необходимо понять, на каком участке строить музей.

Андрей Турчак заметил, что в Печораз необходимо развивать одновременно монастырь и заповедник. Он предложил отнести новый музей к заповеднику, чтобы получить средства на возведение из федерального центра.

30 июня с очередным рабочим визитом в Псковскую область прибыли председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

«Каждый голос — самый важный»: Владимир Путин обратился к россиянам и призвал проголосовать по поправкам
30 июня 2020
«Каждый голос — самый важный»: Владимир Путин обратился к россиянам и призвал проголосовать по поправкам
В ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря
30 июня 2020
В ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря
Из-за погоды псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности
30 июня 2020
Из-за погоды псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
30 июня 2020
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
460 млн рублей выделят Псковской области на сохранение культурных объектов
30 июня 2020
460 млн рублей выделят Псковской области на сохранение культурных объектов
«Таблетку» в городском парке культуры и отдыха депутаты отдали под Театр кукол
30 июня 2020
«Таблетку» в городском парке культуры и отдыха депутаты отдали под Театр кукол
Проблемы развития пушкинских мест обсудили федеральные и региональные власти у могилы Пушкина
30 июня 2020
Проблемы развития пушкинских мест обсудили федеральные и региональные власти у могилы Пушкина
Митрополит Тихон предложил найти землю под музей в Пушкинских Горах
30 июня 2020
Митрополит Тихон предложил найти землю под музей в Пушкинских Горах

Идет загрузка...