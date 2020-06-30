460 млн рублей выделят Псковской области на сохранение культурных объектов

13:46, 30 июня 2020, ПАИ

В этом году Псковской области выделят 460 млн рублей на сохранение культурных объектов. Об этом заявил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин на совещании, посвященному автономной некоммерческой организации «Возрождение наследия», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Степашина, АНО располагает источниками финансирования мероприятий по сохранению культурных объектов на 1,5 млрд рублей. Это не только бюджетные средства, подчеркнул Степашин, а еще и средства сторонних инвесторов.

Сергей Степашин отметил, что многое сделано с прошлого года, выразил надежду, что монастырь и Пушкинские Горы приобретут «иное звучание». При этом, по его мнению, пандемия коронавируса оказала негативное воздействие и на работу АНО, «более полугода не встречались на псковской земле и не обсуждали проблемы».

«Как вам известно, по поручению президента, возрождение Псковской области, как важнейшего центра русской культуры, языка и православия, повышение уровня экономразвития — для этого было создано АНО», - сказал Степашин.

Кроме того, он рассказал, что также в рамках программы туризма по госпрограмме на 2021-2022 годы планируется выделить почти 280 млн рублей. Средства пойдут на туристическо-рекреационный кластер «Духовные истоки» (Печоры).

«Чтобы Печоры были красивы не только монастырем, хотелось бы, чтобы этот город был как христианской меккой, невероятно красив. Старинный русский город. Этим будут заниматься не только через минтуризм, но и через фонд ЖКХ», - добавил Степашин.

30 июня с очередным рабочим визитом в Псковскую область прибыли председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин.