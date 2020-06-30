ФОТОФАКТ: По парку в Тригорском гуляет лось
Сотрудник службы музейной безопасности Сергей Никифоров снял на территории парка Тригорском гуляющего лося, сообщила пресс-атташе музея-заповедника А.С. Пушкина «Миайловское» Лидия Токарева.
Она также отметила, что сотрудники музея-зповедника в заповедных местах регулярно видят лесных животных- белок, куниц, лис и прочую живность.
Отметим, что с завштрашнго дня, 1 июля, музей-заповедник «Михайловское» возобновляет работу, разрешены экскурсии и посещение музеев небольшими группами.