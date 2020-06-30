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Общество

ФОТОФАКТ: По парку в Тригорском гуляет лось

Гуляющего по парку лося снял сотрудник музея-заповедника. Фото Музея-заповедника "Михайловское".

Сотрудник службы музейной безопасности Сергей Никифоров снял на территории парка Тригорском  гуляющего лося, сообщила пресс-атташе музея-заповедника А.С. Пушкина «Миайловское» Лидия Токарева.

Она также отметила, что сотрудники музея-зповедника  в заповедных местах регулярно видят лесных животных- белок, куниц, лис и прочую живность.

Отметим, что с завштрашнго дня, 1 июля,  музей-заповедник «Михайловское» возобновляет работу, разрешены экскурсии и посещение музеев небольшими группами.

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