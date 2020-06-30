Число умерших от коронавируса в Псковской области возросло до 22

22:52, 30 июня 2020, ПАИ

Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области возросло до 22, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

«За последние несколько дней статистика умерших увеличилась на 3, среди них – двое мужчин немногим старше 50 лет. Никто, к сожалению, не защищён, и это ещё один повод каждому задуматься о собственной безопасности и необходимости следовать требованиям Роспотребнадзора», – отметил губернатор.

Кроме этого, предположительно от коронавируса умер анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения Псковской городской больницы Анвар Сабиров.

Всего в Псковской области заразилось коронавирусом 2 878 человек. Также в регионе выявлен новый очаг распространения коронавируса.