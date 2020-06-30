Детские аттракционы в Пскове останутся закрытыми с 1 июля
Детские аттракционы в Пскове останутся закрытыми с 1 июля в связи с коронавирусом, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос подписчика в Instagram.
Недавно в Псковской области разрешили посещение музеев и экскурсии для небольших групп.
Кроме этого, в регионе разрешили открыться летним верандам при стационарных кафе и ресторанах, а также тем, которые включены в схемы размещения нестационарных торговых объектов.