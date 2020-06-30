Детские аттракционы в Пскове останутся закрытыми с 1 июля

23:57, 30 июня 2020, ПАИ

Детские аттракционы в Пскове останутся закрытыми с 1 июля в связи с коронавирусом, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос подписчика в Instagram.

Недавно в Псковской области разрешили посещение музеев и экскурсии для небольших групп.

Кроме этого, в регионе разрешили открыться летним верандам при стационарных кафе и ресторанах, а также тем, которые включены в схемы размещения нестационарных торговых объектов.