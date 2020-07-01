Как выбрать вкусный и безопасный квас

10:06, 01 июля 2020, ПАИ

Как выбрать вкусный и безопасный квас, рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.

Квас – традиционный прохладительный напиток с объёмной долей этилового спирта не более 1,2 %, изготовленный в результате незавершённого спиртового и молочнокислого брожения сусла. Квас обладает приятным освежающим вкусом, улучшает обмен веществ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Напиток хорошо утоляет жажду благодаря содержащимся в нём кислотам – молочной и отчасти уксусной. Он имеет высокую энергетическую ценность, способствует пищеварению благодаря содержащейся в нем углекислоте, которая облегчает переваривание пищи, её всасывание и повышает аппетит. Также квас содержит витамины B1 и E, аминокислоты, сахара, ферменты и микроэлементы. Квас как продукт молочнокислого брожения по действию на организм во многом подобен таким продуктам, как кефир, простокваша, ацидофилин, кумыс.

Содержание алкоголя в дрожжевом сорте кваса колеблется от 0,7 % об. до 1,2 % об. Квас не рекомендуют употреблять при циррозе печени, гастрите и гипертонии.

Например, в Псковской области до сих пор можно купить тот самый квас из бочки «за три копейки».

Напиток производится по ГОСТу или техническим условиям, стандартам организаций. При изготовлении кваса по ГОСТу не используются искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты.

Места торговли квасом из изотермических ёмкостей на розлив утверждаются органами местного самоуправления.

Индивидуальный предприниматель, продавец обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место её нахождения (адрес) и режим работы, информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

Кроме того, покупатель должен иметь всю информацию о товаре: наименование пищевой продукции; дату изготовления пищевой продукции; наименование и место нахождения изготовителя состав пищевой продукции; показатели пищевой ценности пищевой продукции; рекомендации и (или) ограничения по использованию; срок годности пищевой продукции при соблюдении герметичности упаковки (ёмкости); условия хранения пищевой продукции, срок годности при вскрытии упаковки (ёмкости).

По требованию потребителя продавец должен ознакомить его с документами, подтверждающими безопасность, качество и происхождение продукции.

Срок годности разливного кваса устанавливает изготовитель на основании нормативной и технической документации (ТУ или ГОСТ).

Продавец также обязан обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства к организации рабочего места продавца (торговой точки) по реализации разливного кваса:

– наличие защиты от воздействия прямых солнечных лучей сотрудника, осуществляющего продажу, и ёмкости с квасом с целью сохранения в период реализации потребительских, физико-химических показателей продукта;

– наличие достаточного количества посуды однократного применения для реализации кваса, помещённой в специальные упаковки (пакеты) на специальных подтоварниках (поддонах); запрещается хранение упаковок с посудой непосредственно на земле, на асфальтовом покрытии;

– наличие специальной ёмкости с крышкой для сбора использованной посуды;

– обеспение своевременного удаления отходов.

Продажа кваса на розлив должна осуществляться продавцом в специальной чистой санитарной одежде, включая головной убор, при наличии бейджика с указанием имени и фамилии продавца. У продавца должна быть личная медицинская книжка с результатами медицинского осмотра и гигиенической аттестации.