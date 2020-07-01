Ветеран Сталинградской битвы из Псковской области приняла участие в голосовании по поправкам

11:52, 01 июля 2020, ПАИ

«Наши женщины активно голосуют по поправкам все шесть дней, а сегодня комиссия приехала к Людмиле Лукиничне Трофимовой, ветерану Великой Отечественной войны с боевыми наградами, ветерану Сталинградской битвы, заслуженному и почётному члену нашего псковского отделения с 2011 года», – рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

По словам Натальи Никифоровой, ветеран ждала комиссию четыре дня, так как очень хотела проголосовать. «Сегодня рано утром комиссия приехала, Людмила Лукинична проголосовала. Когда приезжаем мы или журналисты, наша старейшая активистка всегда благодарит президента и разъясняет всю международную и внутреннюю политику», – поделилась Наталья Никифорова.