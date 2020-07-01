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Общество

Пскович предложил создать мемориал в память о погибших от COVID-19 врачах

Фельдшер неотложной помощи, псковский общественник Иван Васильев предложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову увековечить память медиков-героев. Соответствующее обращение опубликовано на сайте губернатора.

По словам псковича, с марта 2020 года, когда в Псковской области началась активная борьба с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в регионе медицинские работники (младший медицинский персонал, медицинские сестры, фельдшеры и врачи) «находятся на передовой данной борьбы». «Сегодня медицинские работники — это настоящие герои нашего времени, те кто не струсил, не побежал писать увольнительную, не забился в «угол», а остался на своем рабочем месте - все они герои, на которых стоит Россия», - отметил Иван Васильев.

«В Псковской области не один и не два медицинских работника, к сожалению, погибли от коронавируса, и это невосполнимая потеря для региона», - добавил пскович.

Иван Васильев предложил создать мемориал вечной памяти медиков региона, которые скончались от коронавируса, а также поддержать семьи умерших ежемесячными выплатами в размере не ниже 30 тысяч рублей.

«Полагаю, каждый медицинский работник, работающий в государственном лечебно-профилактическом учреждении обязан знать, что его труд ценен для государства, его жизнь - бесценна, и, если случится беда, то государство протянет руку помощи его семье», - подытожил Иван Васильев.

Ранее сообщалось, что в Пскове скончался анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения Псковской городской больницы Анвар Сабиров. В этом месяце в Пскове от коронавируса умер ещё один врач – реаниматолог Алексей Поднебесный. 

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