ФОТОФАКТ: В Пскове завершается благоустройство сквера на улице Технической

14:02, 01 июля 2020, ПАИ

В Пскове подходит к концу благоустройство сквера на улице Технической, в ближайшие дни там высадят деревья. Об этом в своём Instagtram сообщил депутат Псковской городской Думы по избирательному округу № 12 Григорий Стороненков.

«Сегодня я совершил рабочий выезд на объект, осмотрел текущий результат и получил исчерпывающие ответы на свои вопросы от представителя подрядчика», – отметил депутат.

Подрядчик рассказал, что в сквере установят информационные стенды, где будут указаны правила использования детской и спортивной площадок. За газоном будет необходимо ухаживать.

«Жители микрорайона обеспокоены тем, что сквер будет активно использоваться в качестве места выгула домашних животных. Активисты округа призывают владельцев собак проявить сознательность и выбирать другие места для выгула, а благоустроенный сквер сохранить в чистоте», – отметил депутат.