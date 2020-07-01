Наши границы должны быть нерушимы – Александр Котов

15:01, 01 июля 2020, ПАИ

Для Псковской области особенно актуальна поправка в Конституцию о территориальной целостности как для региона, находящегося на границе государства. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на брифинге 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы находимся на границе и не можем не говорить о том, чтобы не защищать себя, свою территорию. Вы помните дискуссию о Печорском и Пыталовском районах. Даже президенту задавали такой вопрос – и ответ один: наши границы должны быть нерушимы, и это необходимо прописать в Конституции», – сказал спикер.

Кроме того, по словам председателя регионального парламента, некоторые поправки закрепляют в Основном Законе те положения, которые уже есть в Федеральных законах.

Ранее Александр Котов отметил, что голосование проходит в «неординарных условиях» пандемии.