Новые данные о явке в Псковской области появятся в 15:40

15:09, 01 июля 2020, ПАИ

В 15:40 появятся новые данные о явке в Псковской области на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом заявил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в информационном центре избирательной комиссии Псковской области 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По последним данным, в 12:30 явка в Псковской области на голосовании по поправкам в Конституцию России составляла 47,11 %. На тот момент из 525 тысяч 317 человек, обладающих правом голоса, проголосовали 247 тысяч 484 псковича.

Голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 1 июля, но проголосовать можно было в течение недели: 25 июня в Псковской области открылись участки для голосования.