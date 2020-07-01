Опубликованы первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
74,18% жителей России поддержали поправки к Конституции России. Центральная избирательная комиссия опубликовала первые данные голосования, которое проходит 1 июля, пишет РИА Новости.
Данные приведены после обработки 1% бюллетеней. Против высказались 24,69% россиян.
По данным на 15:00, явка на голосование по стране составила 60,33%.
В Псковской области актуальную информацию о ходе голосования огласили в 15:35. Смотрите прямое включение ПАИ.
На Чукотке «за» проголосовали 83,09% пришедших на голосование, в Сахалинской области — 74,02%, в Приморье — 73,7%, в Хабаровском крае — 71,87%, в Якутии — 65,33%, в Забайкальском крае — 70,49%.