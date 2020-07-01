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Общество

Офис Telegram может появиться в России

Минкомсвязь РФ поддержит решение Telegram открыть офис в России, если компания захочет это сделать. Об этом заявил журналистам в среду глава министерства Максут Шадаев, пишет ТАСС.

По словам Шадаева, чем больше технологических компаний будут присутствовать в России, тем больше они будут создавать рабочих мест. «Конечно, мы «за», - сказал он, отвечая на вопрос об отношении Минкомсвязи к возможному открытию российского офиса мессенджера.

При этом глава Минкомсвязи добавил, что он не в курсе, собирается ли основатель мессенджера Павел Дуров открывать офис в России.

Telegram был заблокирован по решению суда на территории России с апреля 2018 года по июнь 2020 года. В стране мессенджером пользуются около 30 млн человек. 18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram по согласованию с Генпрокуратурой.

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