Как проходит голосование в муниципалитетах Псковской области, доложили главы районов

16:26, 01 июля 2020, ПАИ

Главы четырех районов Псковской области доложили о ходе голосования по поправкам к Конституции России 1 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра избирательной комиссии региона.

В Пыталовском районе, по данным на 15:00, 5 280 человек приняли участие в голосовании. В Дновском районе – 6 008 человек.

«Граждане настроены доброжелательно, они активны. Погода хорошая, настроение хорошее», - рассказал глава Невельского района Олег Майоров.

Во всех районах Псковской области с 25 июня работают 615 избирательных участков. Главы районов подтвердили, что комиссии работают с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, с использованием СИЗов, все участки оснащены металлодетекторами и необходимым оборудованием. На участках работают наблюдатели, нарушений зафиксировано не было.

«Все в штатном режиме», - заверили главы районов.

Стругокрасненский район остается в лидерах по проценту проголосовавших по поправкам.