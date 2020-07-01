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Общество

Псковские семьи получили июльские выплаты на детей до 16 лет

Фото: Андрей Степанов.

В Псковской области 1 июля начались выплаты 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Некоторые псковские семьи уже получили вторую доплату за время пандемии коронавируса.

Новая выплата в июле не требовала подачи отдельного заявления от родителей. Решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда, сообщает Минтруд России.

Более чем 27 миллионов детей получат государственную поддержку. «Всего в нашей стране свыше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 миллиарда рублей. Для неё не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда», - пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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